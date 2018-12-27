Son Dakika Haberleri: Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi

Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi

7 dakika önce

Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa'ya uğurlandı.

Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi, System.String[]
Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Urfa'ya uğurlandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Urfa'ya uğurlanan komandolar, komando marşını okuduktan sonra uçağa bindi. Uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Muhabere Albay Kemal Aydın Dede ve askeri personel katıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:08 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Şanlıurfa, Komando, Güncel
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