Son Dakika Haberleri: Komandolar Şırnak'ta PKK'ya Darbe Vurmaya Devam Ediyor

Komandolar Şırnak'ta PKK'ya Darbe Vurmaya Devam Ediyor

45 dakika önce

Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere yaptıkları operasyonlarla bahar aylarında da aman vermedi.

Komandolar Şırnak'ta PKK'ya Darbe Vurmaya Devam Ediyor, System.String[]
Komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere yaptıkları operasyonlarla bahar aylarında da aman vermedi. Örgütün bahar hazırlıklarına darbe vuruldu.

Alınan en ufak bir istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi müdahale eden "Mehmetçik", teröristlere barınma alanı bırakmayarak PKK'nın bahar yapılanmasına izin vermedi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık 1700 ağır silah mühimmatı, iki adet obüs mühimmatı, iki adet TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir adet tuzaklanmış EYP, 19 adet tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonla örgütün bahar hazırlıklarına da ağır bir darbe vuruldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:50 Kaynak: İHA

Şırnak, PKK, Güncel
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