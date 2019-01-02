Son Dakika Haberleri: Komandolar Suriye Sınırına Sevk Edildi

Komandolar Suriye Sınırına Sevk Edildi

16 dakika önce

Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlarla Suriye'ye sınırına sevk edildi.

Komandolar Suriye Sınırına Sevk Edildi, System.String[]

Askeri araç ve mayına dayanıklı kirpilerle yola çıkan komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen komando birliklerinin Suriye sınırına sevkiyatı devam ediyor.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine gitti. Komando birliklerinin Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırında birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.

Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Kilis, Türkiye, Komando, Suriye, Güncel
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