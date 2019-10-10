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Son Dakika 3. Sayfa Komandolar Suriye'ye böyle girdi

Komandolar Suriye'ye böyle girdi

1 saat önce

Komandolar Suriye'ye böyle girdiŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı.

Komandolar Suriye'ye böyle girdi

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.

Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Komandolar Suriye'ye böyle girdi

Suriye, Fırat, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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