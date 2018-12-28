Komandolar Suriye'ye Hareket Etti
2 saat önce
Komandolar Suriye'ye hareket ettiKİLİS - Kars'taki Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti.
Komandolar Suriye
'ye hareket etti
KİLİS - Kars
'taki Sarıkamış
9. Komando Tugay Komutanlığından yola çıkan komando birliği, Kilis
'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti.
Suriye'de görev yapmak için Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı'ndan Havayolu ile Şanlıurfa(ya oradan da Gaziantep
üzerinden Kilis'e geldi. uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birliği, yanında mühimmat ve askeri araçlar ile birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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