Komandolar Tel-Abyad'daki PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor - TEL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komandolar Tel-Abyad'daki PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor - TEL - Son Dakika

Komandolar Tel-Abyad'daki PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor - TEL

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'daki PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'daki PKK/ YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Komandolar Tel-Abyad'daki PKK/YPG'nin mevzilerini imha ediyor - TEL

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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