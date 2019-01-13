Son Dakika Haberleri: Komandolar Terör Operasyonunda

Komandolar Terör Operasyonunda

1 saat önce

JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.

Komandolar Terör Operasyonunda, System.String[]
JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, 'Kararlıyız! Hava ve arazi şartları ne kadar zor ve çetin olursa olsun, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla Twitter'da paylaştı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü Ünlü Meteorolog, İstanbul'da Etkili Olacak Kar İçin Tarih Verdi

Yunanistan'da Siyasi Kriz! Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Sokak Ortasındaki Bıçaklama Olayı, Kurgu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 13:42:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komandolar Terör Operasyonunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]