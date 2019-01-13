Komandolar Terör Operasyonunda
1 saat önce
JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.
JANDARMA Genel Komutanlığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyona çıkan komandoların fotoğrafını, 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışının etkili olduğu bölgede operasyonlarını sürdüren komandoların çekilen fotoğrafını, 'Kararlıyız! Hava ve arazi şartları ne kadar zor ve çetin olursa olsun, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir' notuyla Twitter
'da paylaştı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:52 Kaynak: DHA
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