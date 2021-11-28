Komandolar, teröristlerin kullandığı mağarayı imha etti - Son Dakika

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütünün sözde bölge sorumluları tarafından kullanıldığı belirlenen mağara, komandolar tarafından imha edildi. Operasyonda, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Komandolar, son olarak 'Pençe-Yıldırım' bölgesi Bisur mevkisinde bölgeden kaçan teröristlerin kullandığı mağarayı tespit etti. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada; aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de bulunduğu silahlar ve mühimmat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Odalara ayrılan mağara, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi.

KOMANDOLAR TEK TEK İMHA EDİYORMehmetçik, her safhası detaylı planlanan harekatı karalılıkla sürdürüyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbari bilgiler ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları ile en ince detayına kadar inceleniyor. İnsansız hava araçlarından aktarılan görüntülerin de kullanılmasıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor. Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar, terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.KOMANDOLAR 'GİRİLEMEZ' DENİLEN BÖLGEDE

Bakanlık kaynakları, 'Pençe' serisi harekatlarla teröristler tarafından 'girilemez' olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı. Harekatlar kapsamında, bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş alanda kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin, Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini belirtti.