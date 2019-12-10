Son Dakika Haberleri: Komandolar, teröristlerin tuzakladığı havan mühimmatını imha etti
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Komandolar, teröristlerin tuzakladığı havan mühimmatını imha etti

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da sivillere ait köy evinin 2 odasında ele geçirilen, birbirine seri bağlanarak, kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edilen havan mühimmatının imha edildiği açıklandı.

Komandolar, teröristlerin tuzakladığı havan mühimmatını imha etti, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da sivillere ait köy evinin 2 odasında ele geçirilen, birbirine seri bağlanarak, kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edilen havan mühimmatının imha edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale döndürülmesi ve sivillerin PKK/ YPG'li teröristlerce tuzaklanmış binlerce mayın ve el yapımı patlayıcıdan korunması amacıyla arama- tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Komandoların, teröristlerin bir tuzağını daha önlediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Resulayn'ın doğusundaki bir meskun mahal araması sırasında sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış toplam 565 havan mühimmatı ele geçirildi. Odaların bir tanesinde 82 milimetrelik 423 adet diğerinde ise 60 milimetrelik 142 adet havan mühimmatı bulundu. Her iki odada da mühimmatların birbirlerine seri şekilde bağlandığı ve kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edildi. Tuzaklanan mühimmatların orta bölümünde de bir adet uzaktan komutalı alpa-fire el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneğinin mühimmata bağlı şekilde tuzaklanmış olduğu, böylece ikinci bir mekanizma ile patlatılabilmesi için yedeklendiği tespit edildi. Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde patlatılamadan ele geçirilen mühimmatlar kontrollü şekilde imha edildi."


Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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