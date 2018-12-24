Son Dakika Haberleri: Komandolar ve Askeri Birlikler Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Sevk Edildi

Komandolar ve Askeri Birlikler Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Sevk Edildi

32 dakika önce

Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine komando birlikleri, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile askeri birlikler sevk edildi.

Komandolar ve Askeri Birlikler Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Sevk Edildi, System.String[]
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine komando birlikleri, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile askeri birlikler sevk edildi.

Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri ile mühimmat ve askeri araçlar, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:20 Kaynak: İHA

Komando, Suriye, Kilis, Münbiç, Güncel
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