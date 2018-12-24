Komandolar ve Askeri Birlikler Münbiç ile Tel Rıfat Bölgesine Sevk Edildi
32 dakika önce
Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç ile Tel Rıfat bölgesine komando birlikleri, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile askeri birlikler sevk edildi.
Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç
ile Tel Rıfat bölgesine komando birlikleri, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile askeri birlikler sevk edildi. Bolu
2'nci Komando
Tugayı'na bağlı uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri ile mühimmat ve askeri araçlar, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti.
Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:20 Kaynak: İHA
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