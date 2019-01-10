Son Dakika Haberleri: Komandolar Yoğun Karda Operasyonda

Komandolar Yoğun Karda Operasyonda

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Komandolar Yoğun Karda Operasyonda, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğafları paylaşılarak, "Yıldıramaz onları ne kar, ne fırtına, ne de dağlar; çünkü onlar komandolar" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Operasyon fotoları 

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:22:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komandolar Yoğun Karda Operasyonda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]