Komandolar Yoğun Karda Operasyonda
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğafları paylaşılarak, "Yıldıramaz onları ne kar, ne fırtına, ne de dağlar; çünkü onlar komandolar" ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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