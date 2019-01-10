Son Dakika Haberleri: Komandolar Yoğun Karda Operasyonda

Komandolar Yoğun Karda Operasyonda

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Komandolar Yoğun Karda Operasyonda, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğafları paylaşılarak, "Yıldıramaz onları ne kar, ne fırtına, ne de dağlar; çünkü onlar komandolar" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:37 Kaynak: DHA

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