Komandolar Yoğun Karda Operasyonda

Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğraflarını paylaştı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda bulunan komandoların fotoğafları paylaşılarak, "Yıldıramaz onları ne kar, ne fırtına, ne de dağlar; çünkü onlar komandolar" ifadelerine yer verildi.

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