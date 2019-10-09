Komandolara Türk Bayraklı destek

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderdiği personel taşıyıcıların geçişi sırasında bir grup vatandaş ile öğrenciler, yol kenarında Türk Bayraklarıyla destek verdi.

Hatay'ın Suriye sınırındaki askeri birliklere, komandoların zırhlı personel taşıyıcılarla sevkiyatı sürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay'a zırhlı araçlarla gelen çok sayıda komando yoğun güvenlik önlemleri altında kente geldi. Komandoların Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçtiği sırada bir grup vatandaş ve öğrenciler, yol kenarından ellerindeki Türk Bayraklarıyla destek verdi.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.