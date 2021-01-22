Komandolardan kar motoru ile "muharebe düzeni" eğitimi - Son Dakika

Komandolardan kar motoru ile "muharebe düzeni" eğitimi
22.01.2021 12:37
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Güçlü, hazır ve kararlı... Kahraman komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan 9'uncu Komando Tugay Komutanlığınca, kar motoru ile muharebe düzeni eğitimi icra edildi." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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