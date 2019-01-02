Komandolardan Karlı Dağlarda Operasyon
1 saat önce
Hakkari kırsalında sıfırın altında 15 derecede, kar kalındığının 2 metreye ulaştığı dağlık alanlarda terörle mücadeleyi sürdüren komandolar, teröristlere korku salmaya devam ediyor.
Hakkari
kırsalında sıfırın altında 15 derecede, kar kalındığının 2 metreye ulaştığı dağlık alanlarda terörle mücadeleyi sürdüren komandolar, teröristlere korku salmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı
, Hakkari'de iç güvenlik operasyonuna katılan Mehmetçik'in kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede zor şartlardaki operasyonuna dair fotoğraflarını paylaştı.
Üzerlerindeki 25-30 kiloluk teçhizatla operasyonlara katılan komandolar, sıfırın altında 15 dereceye ulaşan soğuk havaya da aldırmıyor.
Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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