Son Dakika Haberleri: Komandolardan Karlı Dağlarda Operasyon

Komandolardan Karlı Dağlarda Operasyon

1 saat önce

Hakkari kırsalında sıfırın altında 15 derecede, kar kalındığının 2 metreye ulaştığı dağlık alanlarda terörle mücadeleyi sürdüren komandolar, teröristlere korku salmaya devam ediyor.

Komandolardan Karlı Dağlarda Operasyon, System.String[]
Hakkari kırsalında sıfırın altında 15 derecede, kar kalındığının 2 metreye ulaştığı dağlık alanlarda terörle mücadeleyi sürdüren komandolar, teröristlere korku salmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de iç güvenlik operasyonuna katılan Mehmetçik'in kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede zor şartlardaki operasyonuna dair fotoğraflarını paylaştı.

Üzerlerindeki 25-30 kiloluk teçhizatla operasyonlara katılan komandolar, sıfırın altında 15 dereceye ulaşan soğuk havaya da aldırmıyor.

Kötü hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Güncel
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