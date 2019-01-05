Son Dakika Haberleri: Komandolardan Minik Öğrencilere Teşekkür Videosu

Komandolardan Minik Öğrencilere Teşekkür Videosu

1 saat önce

Hakkari'de görev yapan komandolar, kendilerine moral vermek amacıyla yeni yıl tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerine teşekkür videosuyla jest yaptı.

Komandolardan Minik Öğrencilere Teşekkür Videosu, System.String[]
Hakkari'de görev yapan komandolar, kendilerine moral vermek amacıyla yeni yıl tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencilerine teşekkür videosuyla jest yaptı.

Geçen aralık ayında Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte 400 öğrenci, moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki askeri birliklere yeni yılı kutlayan tebrik kartları gönderdi.

Tebrik kartlarının ulaştığı birliklerden Hakkari'de görev yapan Mehmetçikler de birinci sınıfa giden öğrencilerin bu sevgi dolu çalışmasına teşekkür videosu hazırlayarak karşılık verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşılan bu kısa video ise takipçilerin ilgisini topladı.

Videoda, Hakkari'de görev yapan komando birliği adına Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencilerine teşekkür eden Selimhan uzman çavuş, "Rüzgarlımeşe 1-C sınıfı öğrencilerine teşekkür ediyoruz. O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Huzurlu sağlıklı başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:00 Kaynak: AA

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