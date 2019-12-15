Komandolardan öğrencilere teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Komandolardan öğrencilere teşekkür - Son Dakika

Komandolardan öğrencilere teşekkür

6 saat önce

Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görev yapan askerler, kendilerine mektup gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür etti.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görev yapan askerler, kendilerine mektup gönderen Antalyalı öğrencilere teşekkür etti.


Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencileri tarafından Hakkari Dağ ve Komando Tugayında görevli askerlere gönderilen mektuplara ilişkin Twitter hesabından teşekkür videosu paylaştı. Gönderilen mektupların ellerine ulaştığını ifade eden komandolar, "Antalya Serik Kızılören İlkokulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrenciler, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin buradan en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3. Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandılar.


Milli Savunma Bakanlığının "Sevgi ve şefkatin pınarı kahraman Mehmetçiğimize, minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan mektuplar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerimize, onlara vatan sevgisi aşılayan kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" notuyla paylaştığı video, kısa sürede büyük beğeni aldı. - HAKKARİ

Komando, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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