Komandolardan Pençe-Kaplan'da PKK'ya darbe - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunda komandoların tespit ettiği tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda komandoların tespit ettiği tüneldeki gizli bölmede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tespit edilen malzemelerin METİ timi tarafından imha edildiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu tüneldeki gizli bölmede yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, 450 adet biksi mühimmatı, 100 adet AK-47 mühimmatı ve 6 adet AK-47 şarjörü, 20 adet Svd Dragunov (Kanas) mühimmatı, 6 adet 200 milimetre (mm) dinamit kalıbı, 5 kilogram (kg) C4 patlayıcı, 300 adet elektrikli fünye, 50 adet mekanik fünye, 1 adet Svd Dragunov şarjörü, 3 adet hilti ve 3 adet hilti ucu, 5 adet gaz maskesi ve 6 adet gaz maskesi süzgeci, 3 adet pil bloğu ve 4 adet pil, 1 adet oksijen tüpü, 3 adet şemsiye, 1 adet LCD monitör, 1 adet inverter (UPS) ve 60 metre (m) görüntü kablosu ele geçirildiği öğrenildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)