Son Dakika Haberleri: Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
Son Dakika Güncel Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.

Komandolardan şampiyon sporculara mesaj, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" denildi. Paylaşımda komandoların, "Şampiyon olan Milli sporcularımız ve Milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkanızda kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'da sizlere ve tüm milletimize salam olsun" sözlerine yer verildi. - ANKARA

A Milli Futbol Takımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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