Son Dakika Haberleri: Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
Son Dakika Güncel Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

45 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" denildi. Paylaşımda komandoların, "Şampiyon olan Milli sporcularımız ve Milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkanızda kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'da sizlere ve tüm milletimize salam olsun" sözlerine yer verildi.

(BC-CC-Y)

Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

A Milli Futbol Takımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin yaptırım kararı sonrası Berat Albayrak'ın ABD'deki toplantıya katılmayacağı iddia edildi
Asker selamı veren Türk sporculara, komandolar Tel Abyad'dan selam gönderdi Komandolar Tel Abyad'dan asker selamı veren sporculara selam gönderdi Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komandolardan şampiyon sporculara mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]