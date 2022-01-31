Komandoların çığda arama kurtarma eğitimi - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde komandolar, çığda arama kurtarma eğitimi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kars Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çığda arama kurtarma eğitiminin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Eğitim kapsamında çığ altında kalanlar, komandoların müdahalesiyle kurtarıldı. Eğitime özel eğitimli köpekler de katıldı. Fotoğraflarla birlikte, "Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor" mesajı paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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