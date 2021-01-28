Komandoların kar motosikletli ve kayaklı muharebe eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların, kar motosikleti ve kayaklarla yaptığı muharebe eğitiminden çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli kahraman komandolarımız, 'Komando Kolu Kayaklı Muharebe Eğitimi'ni başarıyla tamamladı" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.