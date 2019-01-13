Komandoların Kayaklı Hafif Silah Atışı
48 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Hakkari
'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter
adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" notuyla paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eğitimden görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
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