Komandoların Kayaklı Hafif Silah Atışı
17 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" notuyla paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:12 Kaynak: DHA
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