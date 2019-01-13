Son Dakika Haberleri: Komandoların Kayaklı Hafif Silah Atışı

Komandoların Kayaklı Hafif Silah Atışı

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de komandoların kayaklı hafif silah atış eğitiminin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, komandoların eğitimdeki görüntüleri, "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" notuyla paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

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