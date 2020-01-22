Son Dakika › Güncel › Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor - Son Dakika
Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyorBatı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyor
Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Komando birliklerinin sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatlarının peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
Son Dakika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı DEAŞ'ı bitiremezdik Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var