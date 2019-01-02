Komandoların Suriye Sınırına Sevki Devam Ediyor
1 saat önce
Komandoların Suriye sınırına sevki devam ediyorKİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edilmeye devam ediliyor.
Komandoların Suriye
sınırına sevki devam ediyor
KİLİS - Türkiye
'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edilmeye devam ediliyor.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis
'ten geçerek Gaziantep
istikametine gittiler. Komando birliklerinin Fırat'ın Doğusundaki Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacağı öğrenildi. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı
'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı