Son Dakika Haberleri: Komandoların Suriye Sınırına Sevki Devam Ediyor

Komandoların Suriye Sınırına Sevki Devam Ediyor

1 saat önce

Komandoların Suriye sınırına sevki devam ediyorKİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edilmeye devam ediliyor.

Komandoların Suriye sınırına sevki devam ediyor

KİLİS - Türkiye'nin dört bir tarafından yola çıkan komando birlikleri ile askeri araçlar Suriye'ye sınırına sevk edilmeye devam ediliyor.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, yanındaki mühimmat ve askeri araçlarla birlikte Kilis'ten geçerek Gaziantep istikametine gittiler. Komando birliklerinin Fırat'ın Doğusundaki Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacağı öğrenildi. Kilis'teki sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Kilis, Türkiye, Komando, Suriye, 3. Sayfa
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