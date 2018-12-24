Komaya Giren Genç Basketçi Yaşamını Yitirdi
53 dakika önce
Edirne'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edirne
'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1'inci Ligi ekiplerinden Edirnespor
Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Zahra'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yüksek tozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:56 Kaynak: DHA
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