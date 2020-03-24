Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya 'dezenfeksiyon cihazı kabini' kurdu - Son Dakika

Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurdu

6 saat önce

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı holding çalışanları için hayata geçirdikleri acil eylem planı dahilinde Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını bildirdi.

Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı holding çalışanları için hayata geçirdikleri acil eylem planı dahilinde Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını bildirdi.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, önceliklerinin çalışanlarının ve ailelerinin koronavirüse karşı sağlığını korumak olduğunu dile getirdi.

Buna yönelik olarak holding çatısı altında bulunan fabrikalardan Kombassan Kağıt A.Ş'de, "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını kaydeden Bezirci, yazılı açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Çalışanların günlük ateş ölçümü, fiziksel muayeneleri bu dönemde rutin hale getirilmiş ve bu suretle hasta çalışanlar sağlık kurumuna sevk edilerek izole edilmiştir. 300'den fazla çalışanı bulunan Kombassan kağıt A.Ş'ye belki de Konya'mızda ilk olarak 'dezenfeksiyon cihazı kabini' yerleştirilmiştir. Yeni nesil, akıllı sensor teknolojisi ile donatılmış olan 360 derecelik kabin 3 saniyede bir çalışanın tepeden tırnağa dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Çalışma, yaşam alanları ve işçi servislerinin belirli periyotlarda dezenfeksiyonu sürekli hale getirilmiştir."

Kombassan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek         
09:06
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]