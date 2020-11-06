Kombi alırken nelere dikkat edilmeli?

Şikayetvar, tüketicilerin kombi arayışlarının hız kazanmasıyla kombi satın alımında dikkat edilmesi gerekenleri ve en çok şikayet edilen konuları derledi. Şikayetvar verilerine göre 2019'un Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 27'lere ulaştığını belirtti.

Kış ayında tüm tüketicilerin en büyük harcama kalemlerinden birini doğalgaz faturaları olurken, kombi markaların odaklandığı konuysa enerji tasarrufu olduğuna dikkat çeken Şikayetvar, doğru kombi seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Şikayetvar tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Kombi kullanıcılarının satın alma sürecinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olması, markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı ve yaygın servis ağının olması ön plana çıkıyor. Kombinin boyutu, sessiz çalışması, kolay kullanımı ve garanti süreleri de tercih edilmesinde belirleyici oluyor" dendi.

"KOMBİYLE İLGİLİ ŞİKAYETLER EN ÇOK OCAK VE ŞUBAT AYLARINDA GELİYOR"

Verilere göre, 2019'un Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kombi sektöründe şikayet artış oranı yüzde 27 artış gösterdi. Çalışmaya göre kombiyle ilgili şikayetler en çok Ocak ve Şubat aylarında geldiğini belirten Şikayetvar, yaz dönemindeyse bu sayının azaldığı belirtti.

"ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 155 ARTTI"

Bir önceki yılın aynı dönemine oranla 2020'nin Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kombi satın alma tercihini belirlemek için Şikayetvar'ı ziyaret edenlerin oranında yüzde 155'lik bir artış gerçekleştiğini vurgulayan Şikayetvar, Kombiyle (kombiyle) ilgili toplam 293 bin 178 kişi Şikayetvar'ı ziyaret ettiğini söyledi.

KOMBİLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLER:

"Kombi tamiratında servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi, uymaması ve arızaları garanti kapsamında değerlendirmemesi,

Kombi kurulumunda, bakımında servislerin haksız ve fazla ücret talep etmesi,

Kombiden sıcak su gelmemesi,

Servisin gelmemesi, randevu saatine uymaması,

Kombinin su akıtması,

Kombinin gürültülü çalışması,

Yedek parça için uzun süre bekletilmesi,

Garanti süresinin uzatılmasında vaat edilen şartların kombi bozulunca uygulanmaması,

Firmanın adı kullanılarak açılan sahte servislerin müşterileri mağdur etmesi ve firmalarının bunu önleyememesi,

Kombi arızalarının defalarca tekrar etmesine ve arızanın çözülmemesine rağmen değişim veya iadenin yapılmaması."