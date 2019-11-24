Son Dakika Haberleri: Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat
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Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat

6 saat önce

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını belirten Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, vatandaşları bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması konusunda uyardı.

Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat, System.String[]

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını belirten Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, vatandaşları bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması konusunda uyardı.


Oda Başkanı Bozkurt, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini kaydederek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını söyledi.


Bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını anlatan Bozkurt, sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.


Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kış ayının yaklaşması nedeniyle, can ve mal kaybı riskine karşı kombi bakımlarının yapılması için servislere müracaat eden vatandaşlarımız yetkisiz ve haksız kazanç peşinde koşan dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Kombi bakım dönemini fırsat bilen yetkisiz ancak yetkili görünümlü dolandırıcılar kombi sahiplerini arayarak, uygun fiyata bakım yapacaklarını belirtiyor. Kombi bakımlarını yaparken, bazı parçaların değişmesi gerektiğini ifade eden bu kişiler, kombi bakımının yanı sıra ürün ve ürünü değiştirmek için ayrı ayrı ve yüksek ücret alıyor." dedi.


Erol Bozkurt, dolandırıcıların özellikle arama motorlarına ve sosyal medya araçlarına reklam verdiğini belirterek, ayrıca afiş ve benzeri basılı materyallerle tüketicilere ulaştıklarını anlattı.


Tüketicilerin bu kişileri yetkili servis zannederek aradığını dile getiren Bozkurt, "Bu kişiler sadece yüksek ücret talep etmiyor. Bazıları öyle olmadığı halde, 'kombi arızalı' diyor. Hatta bazıları da kombinin orijinal parçasını çıkartıp eski, kullanılmış parça takıyor. Vatandaşlar, kombi bakımlarında değişen parça var ise mutlaka o parçayı teslim almalı. Kombi bakımı sonrası yapılan işlemlerin yazılı olduğu servis bakım formu talep edilmeli" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:49 Kaynak: İHA
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