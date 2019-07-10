Son Dakika Haberleri: Kombi hırsızı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kombi hırsızı yakalandı

2 saat önce

İZMİT'te yapımı tamamlanmak üzere olan binadan yeni takılan 4 kombiyi çalan S.A. (39), yakalandı.

Kombi hırsızı yakalandı, System.String[]
İstanbul, Kocaeli, Yalova, İzmit, Güncel
İZMİT'te yapımı tamamlanmak üzere olan binadan yeni takılan 4 kombiyi çalan S.A. (39), yakalandı.
İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki, yapımı tamamlanmak üzere olan binadan 16 ile 18 Haziran tarihleri arasında yeni takılmış 4 kombi çalındı. Çalışanların ihbarı üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan kombilerden birinin Yalova'daki bir binada aktifleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yalova'ya giden ekipler, burada evine kombi takılan kişiyle yaptıkları görüşmede, kombinin bu kişiye İstanbul'dan satıldığını öğrendi. Bunun üzerine İstanbul'daki satıcıyla temasa geçerek, kombilerin S.A. tarafından satıldıktan sonra İstanbul'da iki kez el değiştirdiği, daha sonra da çeşitli illerdeki alıcılara satıldığı bilgisine ulaştı.
Daha önce de benzer suçlardan 4 sabıka kaydı bulunduğu belirlenen S.A., yaşadığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Meteoroloji'den sonra bir kritik açıklama da İBB'den! Saat verip, uyardılar AK Partili meclis üyeleri İBB'nin toplam borcunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:49:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kombi hırsızı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]