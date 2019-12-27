Kombi hırsızları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kombi hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kombi hırsızları tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kombi hırsızları tutuklandı, System.String[]

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1'i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştı. Yakalanan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edilmişti. Şahıslardan S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şahısların il merkezinden 12, ilçelerinden de 11 olmak üzere toplam 23 adet kombi çaldıkları öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı

Son Dakika Haberleri
16:20 İtalya'da Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil - Son Dakika Haber
16:20 Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak - Son Dakika Haber
16:18 Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
16:17 Kerimcan Durmaz, Videolara Didem Soydan ile Döndü - Son Dakika Haber
16:15 Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kombi hırsızları tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]