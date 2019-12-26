Kombi hırsızları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kombi hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kombi hırsızları yakalandı

6 saat önce

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kombi hırsızları yakalandı, System.String[]

Adıyaman merkez ve ilçelerinde ikametlerden kombi hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde bulunan ikametlerden kombi çaldıkları iddia edilen S.E., C.E., A.A., ve M.S.S., isimli 1'i bayan toplam 4 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken kent merkezinden 12, ilçelerden de 11 olmak üzere toplam çalınan 23 adet kombiden 5 tanesi, şahısların ikamet ettikleri adreslerde ele geçirildi. 5 adet kombi sahiplerine tespit edilirken gözaltında bulunan 4 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 4 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Son Dakika Haberleri
18:58 Malazgirt'te üreme sağlığı eğitimi - Son Dakika Haber
18:57 2019'da dünyanın yüzünü güldüren 12 haber - Son Dakika Haber
18:57 Rus muhalif Navalny'ın Moskova'daki ofisinde polis arama yaptı - Son Dakika Haber
18:54 İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika Haber
18:39 Kula'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:08:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kombi hırsızları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]