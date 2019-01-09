Kombi Hırsızlarını Güvenlik Kamerası Yakalattı

Avcılar'da bir evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da bir evden kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi'nde 2 Ocak'ta bir evden kombi çalındığı şikayeti üzerine, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında, hırsızlığın gerçekleştiği evin karşısındaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.



Tespitler doğrultusunda, B.D. ve A.O.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.O.Ç'nin üst aramasında keski ele geçirilirken, çalınan kombi ise aynı mahalledeki bir inşaatta bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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