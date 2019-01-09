Kombi Hırsızlarını Kamera Görüntüleri Ele Verdi

- Kombi hırsızlarını kamera görüntüleri ele verdiİSTANBUL - Avcılar'da bir eve giren 2 kişi binlerce lira değerindeki kombiyi çalarak kayıplara karıştı.

- Kombi hırsızlarını kamera görüntüleri ele verdi



İSTANBUL - Avcılar'da bir eve giren 2 kişi binlerce lira değerindeki kombiyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan binaya akşam saatlerinde gelen B.D. ve A.O.Ç. adlı 2 kişi, apartman önünde bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra bina girişindeki daireye balkondan girdi. Hırsızlardan biri dışarıda gözcülük yaparken diğeri kimsenin olmadığı anda harekete geçerek içerideki kombiyi çaldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları 4 Ocak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların, çaldıkları kombiyi bir inşaatta sakladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Polis, inşaata giderek şüphelilerin sakladığı kombiyi bulup sahibine teslim etti.

Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlıların kombi hırsızlığı çevredeki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, iki hırsızın bina önüne gelip bir süre çevre kontrolü yaptığı, daha sonra zanlılardan birinin giriş kata girerek kombiyle çıktığı anlar yer alıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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