Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama - Son Dakika

Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama

6 saat önce

ADIYAMAN'da, girdikleri evlerden kombi ve şofben çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]

ADIYAMAN'da, girdikleri evlerden kombi ve şofben çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, toplam 23 kombi ve şofben hırsızının S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alarak Adıyaman'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:48 Kaynak: DHA
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