Kombinin içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İstanbul merkezli 2 ilde ve 11 ilçede "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. 70 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda polis, kombinin içerisine gizlenmiş çok miktarda ve sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de desteğiyle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geniş çaplı operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda mega kentte de 11 ilçede 60 adrese girildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramaların ardından çok miktarda uyuşturucu ile birçok adreste silah ele geçirildi. Aramaların ardından yakalama kararı bulunan 70 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Kombiden uyuşturucu fışkırdı



Öte yandan operasyon kapsamında belirlenen bir adreste arama yapan polis, balkonda poşetin içerisine gizlenmiş çok sayıda efedrin maddesi ele geçirdi. Aramalara devam eden narkotik polisi, kombi dolabını açarak inceleme yapmaya başladı. Dolap kapısını açmasıyla birlikte şaşıran polis, pamuğa emdirilmiş ve tepsinin içerisine hazırlanmış uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Aramada bulunan maddeler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL