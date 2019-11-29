Son Dakika Haberleri: "Kombinlerin favori parçası ışıltılı kıyafetler oldu"
Son Dakika Güncel 'Kombinlerin favori parçası ışıltılı kıyafetler oldu' - Son Dakika

"Kombinlerin favori parçası ışıltılı kıyafetler oldu"

6 saat önce

/ Hazır giyim markası DeFacto, yeni yıla özel olarak ışıltılı kıyafetlerden oluşan koleksiyon hazırladığını duyurdu.

/   Hazır giyim markası DeFacto, yeni yıla özel olarak ışıltılı kıyafetlerden oluşan koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Yeni yıla özel hazırladığı koleksiyonunu duyuran DeFacto tarafından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecelerinin favori rengi siyah, elbiselerde ve bluzlarda ağırlıklı olarak kendini gösterirken, yeni yılın enerjisine uygun parlak ve metalik kumaşlar da en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Volanlarla hareketlendirilen tül detaylı elbiselerden, sezonun en yeni trendi pul ve payet işlemelilere kadar pek çok ürün DeFacto'da yeni yılın ışıltısını kıyafetlerinde taşımak isteyenleri bekliyor" ifadeleri yer aldı.

DeFacto, yılbaşı gecesinde de şıklığına önem veren erkeklere pantolon ceket takımlar, rahat bir kombin tercih edenlere ise blazer ceketler sunduğunu, erkek koleksiyonu için özel tasarlanan parlak desenli sweatler, boğazlı kazaklar ve kareli gömleklerin ise yeni yıl kombinlerine alternatif olduğunu açıkladı.


- İstanbul
İstanbul, Yılbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:53 Kaynak: DHA
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