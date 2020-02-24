Kombinlerin vazgeçilmezi puantiyeler oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kombinlerin vazgeçilmezi puantiyeler oldu - Son Dakika

Kombinlerin vazgeçilmezi puantiyeler oldu

6 saat önce

Vintage modasının vazgeçilmezi puantiyeler, 2020 İlkbahar sezonun da gözdesi olarak belirlendi.

Kombinlerin vazgeçilmezi puantiyeler oldu, System.String[]

Vintage modasının vazgeçilmezi puantiyeler, 2020 İlkbahar sezonun da gözdesi olarak belirlendi. Hazır giyim markası DeFacto, kullanım kolaylığı ve kombinlere kattığı sevimli hava için kadın ve kız çocuklarına özel Puantiye Koleksiyonu'nu beğeniye sundu.

DeFacto, 2020 İlkbahar Puantiye Koleksiyonu'nu görücüye çıkardı. Marka tarafından yapılan açıklamada, "Zamansız puantiyeler bu sezon da kadınların ve minik hanımefendilerin gardıroplarında yerini alıyor. Elbiseden eteğe, bluzdan pantolona, terlikten çoraba tüm aksesuar ürünlerinde de kullanılan vintage modasının en sevilen deseni puantiye tüm dikkatleri üzerine çekiyor.  Rengarenk puantiyeler, romantik ve feminen şıklık isteyenlerin tercihi oluyor. Farklı desenlerle ve akseuarlarla rahatça kombinlenebilen puantiye deseninin en havalı ve gösterişli göründüğü seçenekler arasında fırfırlar, pileler ve uçuşan kumaşlar yer alıyor.  Hem spor hem klasik tarzda kullanılan puantiyeler kız çocuklarının ve kadınların gönlünü fethediyor" denildi.

DeFacto 2020 Puantiye Koleksiyonu'na, tüm mağazalar ve internet sitesinde satışa sunulduğu bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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