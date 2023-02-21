Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü - Son Dakika
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Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü

21.02.2023 12:10

- Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü Malatya'da oluşan buz sarkıtları şaşırttı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibariyle soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.

- Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü

Malatya'da oluşan buz sarkıtları şaşırttı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından akşam itibariyle soğuk havanın etkili olduğu Malatya'da hasarlı bir binada oluşan dev buz sarkıtlar şaşırttı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta merkeze meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Malatya'da gece yarısı soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Hasarlı binaların önünden yaya geçişi kapatılırken, Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesinde bulunan 6 katlı bir binada deprem sonrasında 4'üncü katta bulunan kombinin su kaçırmasıyla, alt katlarda bulunan dairelerde dev buz sarkıtları oluştu.

Adeta binayı kaplayan buz kitlelerini gören Turan Çobanoğlu "İçeride su açık bırakıldı veya kombi patladı. Onlardan birinin suyu patladı bu şekilde buz kitlesi oluştu" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kombisi patlayan ağır hasarlı bina, soğuk havada buzdağına döndü - Son Dakika
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