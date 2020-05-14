Kombiye giren yavru sincabı çıkardılar - Son Dakika

Kombiye giren yavru sincabı çıkardılar
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evin balkonunda bulunan kombiye giren yavru sincap itfaiye ekiplerince çıkarılarak ağaçların bulunduğu alana bırakıldı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir evin balkonunda bulunan kombiye giren yavru sincap itfaiye ekiplerince çıkarılarak ağaçların bulunduğu alana bırakıldı.Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan İskender Öztürk, gece binanın yanında bulunan çam ağacından balkona giren sincabı gördü. Sincap bir süre sonra balkonda bulunan kombinin altından içerisine girdi. İskender Öztürk çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Eve gelen itfaiye ekibi kombinin ön panelini açarak içeri giren yavru sincabı çıkardı. Yavru sincap yeniden ağaçların bulunduğu alana bırakıldı. İskender Öztürk itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:36 Kaynak: DHA
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