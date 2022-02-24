İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar - Son Dakika
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İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

24.02.2022 18:02

İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Alanda toplanan vatandaşlarda olayı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarken, kahkahalarla olup biteni izledi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin D. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'nin surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri surların altında şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmek için surlara çıktı. Bu sırada kalenin altında toplanan onlarca kişi de olayı meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ceğ telefonlarından olayı canlı yayınlarken, bazıları da kahkaha atarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilen Yasin D., karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar
İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

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Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden şahsı görünce sosyal medyadan canlı yayın yaptılar - Son Dakika


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