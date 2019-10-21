Son Dakika Haberleri: Komedi Oyunları Festivali'nde usta sanatçılar sahne aldı
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Komedi Oyunları Festivali'nde usta sanatçılar sahne aldı

1 saat önce

HATAY'da bu yıl ilk kez kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Komedi Oyunları Festivali'nde usta sanatçılar Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne aldı.

Komedi Oyunları Festivali'nde usta sanatçılar sahne aldı, System.String[]
HATAY'da bu yıl ilk kez kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Komedi Oyunları Festivali'nde usta sanatçılar Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde sahne alan usta sanatçılar Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey 'Vee Perde' adlı oyun ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Usta oyuncuların sahnedeki performansı ve enerjisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken oyuncular oyun sonunda ayakta alkışlandı.Sahnelenen oyunun ardından yüksek performansları için sanatçılara teşekkür eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sanat için günlerce, haftalarca, aylarca hazırlanılır. Ama biz burada gelip bir iki saat içinde izleriz. Bu işte önemli olan sahneyi bıraktığınızda arkanızda hoş bir seda bırakmanız. Yasemin hanım ve İlyas bey gerçekten çok iyi oynadılar. Hatay'daki tiyatro severler adına onlara teşekkür ediyorum" dedi.


- Hatay
Yasemin Yalçın, Hatay, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:49 Kaynak: DHA
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