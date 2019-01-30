Komedonlu ve Pütürlü Cilt Nasıl Bakım Yapmalı

Gergedan gribi aileye bulaştı.

Gergedan gribi aileye bulaştı. Videoda perişan görüntüyü makyajla hallettim ama sesim gergedan gibi hala .Kapalı komedon pütürlü cilt için binlerce soru sordunuz. Ben de binlerce kez tek tek cevapladım. Bu videoyu okumaya üşenenler için hazırladım. Komedonlarınız varsa neden geçmediğine bakabilir, neler yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.



Komedonlu ciltlerin cilt bakım rutinini uygulama sırasına göre sıralayalım:



Temizle (SLS içermeyen bir jelle) veya misel suyla veya pH5.5 bir sabunla



Tonikle -Cilt tipine uygun tonikle veya termal su ile



Toz pirinç peelingi uygula (akşamları)



AHA'lı losyonunu sür (sabahları)



BHA lı losyon veya pedini uygula (akşamları)



Nemlendiricini sür



UV korumasını sür



HAFTALIK BAKIM:



Haftada 2 kez önce peeling, ardından killi bir maske uygulaması

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı

Pahalı Sebze ve Meyve Fiyatlarına Bakan Pakdemirli'den Açıklama: Cezaları Kesiyoruz

ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz

Bakan Dönmez Elektrik Dağıtım Şirketlerine Uyarılarda Bulundu