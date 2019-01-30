Komedonlu ve Pütürlü Cilt Nasıl Bakım Yapmalı
1 saat önce
Gergedan gribi aileye bulaştı.
Gergedan gribi aileye bulaştı. Videoda perişan görüntüyü makyajla hallettim ama sesim gergedan gibi hala .Kapalı komedon pütürlü cilt için binlerce soru sordunuz. Ben de binlerce kez tek tek cevapladım. Bu videoyu okumaya üşenenler için hazırladım. Komedonlarınız varsa neden geçmediğine bakabilir, neler yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.
Komedonlu ciltlerin cilt bakım rutinini uygulama sırasına göre sıralayalım:
Temizle (SLS içermeyen bir jelle) veya misel suyla veya pH5.5 bir sabunla
Tonikle -Cilt tipine uygun tonikle veya termal su ile
Toz pirinç peelingi uygula (akşamları)
AHA'lı losyonunu sür (sabahları)
BHA lı losyon veya pedini uygula (akşamları)
Nemlendiricini sür
UV korumasını sür
HAFTALIK BAKIM:
Haftada 2 kez önce peeling, ardından killi bir maske uygulaması
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:41 Kaynak: Youtube
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