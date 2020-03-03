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Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme, Demirci'yi "silahlı terör...
6 saat önce
Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme, Demirci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme, Demirci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. - ANKARA
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