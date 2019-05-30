Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderine FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Ömer Örs (26) hakkında, öğrenciyken 'örgüt evi abisi' ve 'bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Komedyen Atalay Demirci'nin de kayınbiraderi olan Ömer Örs ise suçlamaları reddetti.FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mart ayında tutuklanan Ömer Örs hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede Ömer Örs için FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan komedyen Atalay Demirci'nin eşinin kardeşi olan Ömer Örs'ün S.E. adına kayıtlı olan kullandığı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' tespit edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada 'Semih' kod adlı N.U. isimli şüpheliden ele geçirilen '14 L OL SÜREÇ' isimli listede Örs'ün adının Güney Marmara Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirilmesi planlananlar arasında yer aldığı belirlendi. Bilecik'teki FETÖ soruşturmalarında ise Ömer Örs hakkında örgüt evlerinde kalarak 'ev abisi ve bölge talebe sorumlusu' olduğu yönünde tanık ifadeleri olduğu ortaya çıktı.FETÖ şüphelisi Ömer Örs'ün 2014-2016 yılları arasında örgütün kapatılan şirketlerinde sigortalı olarak çalıştığı belirtilen iddianamede, örgüt evlerinde kalan kişilerin hatlarını kullanarak 'Cacao' isimli cep telefonu programını kullanmaya çalıştığı anlatıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen Ömer Örs ise iddiaları kabul etmedi. Ömer Örbü, "2001 yılında lise son sınıftayken askeri lise okullarına başvurdum, ancak mülakatta elendim. 2014 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra yeni askeri sınavlara girdim, ancak mülakatta elendim. Tanıklık yapan kişileri tanımıyorum. Cep telefonu programlarını hakkında bilgim yok" dedi.FETÖ şüphelisi tutuklu Ömer Örs, Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.

- Eskişehir