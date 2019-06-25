Komedyen gençten duyarlılık örneği
59 dakika önce
Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.
Tekirdağ Malkara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.
Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi
mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu. - TEKİRDAĞ
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