Son Dakika Haberleri: Komedyen gençten duyarlılık örneği
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Komedyen gençten duyarlılık örneği

59 dakika önce

Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.

Komedyen gençten duyarlılık örneği, System.String[]
Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.

Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Tekke Mahallesi, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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