Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
6 saat önce
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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